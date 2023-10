Neuer Obmann für „Freizeitclub Hofer“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Der neue Vereinsvorstand (v.l.): Thomas Weber, Patrik Knierim, Johann Pany, Harald Weinöhrl, Norbert Hofer, Rudolph Grubich, Josef Hofer und Nina KurtzAm 10. August 1977 wurde der „Freizeitclub Hofer“ (FC Hofer) als Hobby-Fußball-Verein gegründet.

„Die anderen Kaisersteinbrucher Vereine, die Feuerwehr, der Verschönerungsverein und der Museums- und Kulturverein, haben sehr spezielle Aufgabenbereiche, wir wollen den Zusammenhalt der DorfbewohnerInnen fördern“, erklärt Hofer Senior und fährt fort: „46 Jahre sind genug. Es muss einfach ein frischer, junger Wind her. Ich wünsche meinem Nachfolger viel Erfolg und, dass der Verein noch mindestens genauso lange zum Gemeinschaftsleben beiträgt. headtopics.com

