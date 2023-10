Neuer Obmann der FPÖ-Großortsgruppe Amstetten

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

er Opponitzer Landtagsabgeordnete Alexander Schnabel ist der neue Obmann der FPÖ-Großortsgruppe Amstetten. In einer Parteisitzung hat er den Amstettner Gemeinderat Christian Schrammel in dieser Funktion abgelöst.

Auf Anfrage der NÖN erklärt Schnabel, dass das nur eine reine innerparteiliche Rochade gewesen sei und keine Personalentscheidung im Hinblick auf kommende Wahlen. „Es geht da auch hauptsächlich um organisatorische Aufgaben.“ Zur Großortsgruppe gehören die Ortsparteien Amstetten, Viehdorf, Allhartsberg, Winklarn, Ferschnitz und Euratsfeld. headtopics.com

Christian Schrammel betont, dass er die Funktion abgegeben habe, weil er beruflich sehr eingespannt sei und nicht genügend Zeit für die Aufgaben in der Großortsgruppe aufbringen könne. „In der FPÖ Amstetten ändert sich nichts. Ich bleibe weiterhin Fraktionssprecher und auch Gemeinderat und werde natürlich auch bei der nächsten Wahl dabei sein“, sagt er.

Die FPÖ lud in der Vorwoche im Zuge des Freiheitlichen „Heimatherbstes“, der im Zeichen von Tradition und Brauchtum steht, auch zum zünftigen 1. Amstettner Oktoberfest beim Mostviertlerimbiss Kern ein. Den Bieranstich übernahmen Bezirksobfrau Edith Mühlberghuber und der neu gewählte Obmann der Amstettner FPÖ-Großortsgruppe, Alexander Schnabel. headtopics.com

