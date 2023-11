Neuer Landesvorsitzender der JUNOS in Niederösterreich

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ohannes Denner ist der neue Landesvorsitzende der JUNOS, der Jugendorganisation der NEOS in Niederösterreich. Der 18-Jährige aus Laa erzählt, wie er die Politik mit seiner Schulausbildung unter einen Hut bekommt und vor welcher großen Entscheidung die Jugend steht.

Bei ihrem zwölften Landeskongress haben die Jungen Liberalen der NEOS Niederösterreich (JUNOS NÖ) einen neuen Vorstand gewählt. Der Schüler Johannes Denner darf sich mit 100 Prozent über seine Wahl als neuer Landesvorsitzender freuen, nachdem er im Vorjahr die Funktion des Landesvorsitzende-Stellvertreters übernommen hat. headtopics.com

Seine Ausbildung mit der politischen Funktion unter einen Hut zu bringen, ist für ihn „tatsächlich nicht so einfach“, sagt Denner. „Aber mit einer guten Zeiteinteilung habe ich es bis jetzt geschafft, dass meine schulischen Leistungen gleich geblieben sind. In vielen Fächern habe ich mich durch meine vielen wertvollen Erfahrungen und Skills, die ich durch mein Engagement erlernt habe, sogar verbessern können.

Das „ist zumindest etwas greifbarer geworden“, erklärt er auf Nachfrage. „Wir haben das Jugendparlament gemeinsam mit NEOS im Landtagswahlkampf oft thematisiert und öffentlich gefordert, dadurch hat das Thema doch um einiges mehr Aufmerksamkeit erhalten. Und dass unsere Forderungen im Jugendbereich gut angekommen sind, hat auch das Ergebnis gezeigt“, findet Denner. headtopics.com

