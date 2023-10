Neuer Gemeindetraktor für Höflein

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

achdem der älteste der drei Gemeinde-Traktoren in die Jahre gekommen ist, wurde Ersatz angeschafft. Damit wurde auch ein Markenwechsel vollzogen. Die Gemeinde Höflein erledigt alle Arbeiten wie die Pflege von Grünflächen und Straßen selbst. Fremdleistungen werden demnach etwa für den Winterdienst keine zugekauft. Um den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten - besonders die Schneeräumung - verfügt der Ort über drei Gemeindetraktoren.

Daher stimmte der Gemeinderat dem Neukauf eines neuen Traktors zu. Die beiden verbleibenden Traktoren und die Anbaugeräte wie Schneeschaufel, Streuer sind von der US-Marke „New Holland“. Es wurde daher beschlossen das neue Modell ebenfalls vom amerikanischen Hersteller zu beziehen, um eine optimale Nutzung zu erreichen. Bestbieter war die Firma Suttner aus Petronell-Carnuntum. Die Kosten für die Neuanschaffung belaufen sich auf rund 73.000 Euro. headtopics.com

