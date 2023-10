Neuer Fachmann für Autopflege in der Stadtgemeinde

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Die Autobesitzer der Stadtgemeinde wird es freuen – seit Samstag gibt es mit Istrate Cornel wieder einen Fachmann für die Pflege fahrbarer Untersätze im Ort.

Sie werden von ihm je nach Wunsch der Kundinnen und Kunden innen und außen auf Hochglanz gebracht. Die Adresse in der Wiener Straße ist schon bekannt. Von Juni 2011 bis Juli 2022 betrieb hier im Hof der Firma Mikes der Auto-Aufbereiter Hannes Schuster dieses Gewerbe.

Nach einem Jahr Pause geht es jetzt mit dem gebürtigen Rumänen Istrate Cornel weiter: „Die Hälfte der Geräte habe ich ihm abgekauft, die anderen habe ich neu.“ Je nach Art und Umfang der Arbeiten beginnt seine Preisliste bei 35 Euro und geht – etwa für Keramikversiegelungen – bis über 1.000 Euro. headtopics.com

„Die Autos werden innen und außen neu aufbereitet. Außen mit Steinschlägen und Kratzern, Scheiben reinigen, aufbereiten und versiegeln, aber vorläufig noch ohne Reparatur von Steinschlägen bei Windschutzscheiben.“ Vorläufig sind es nur Fahrzeuge, die von ihm behandelt werden, doch das soll nicht dabei bleiben. In absehbarer Zeit will er auch in einer eigenen Werkstatt mit der Möbelreinigung beginnen.

