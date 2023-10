Neuer Chef beim Feuerwehrfunk im Bezirk St. Pölten

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

oni Stiefsohn wurde in die „Feuerwehrpension“ verabschiedet. Robert Tiefenbacher von der FF Totzenbach übernimmt seine Funktion. Nach fast 50 Jahren aktivem Feuerwehrdienst und dem Erreichen der Altersgrenze wurde Anton „Toni“ Stiefsohn in die „Feuerwehrpension“ verabschiedet. Über 25 Jahre war er im Dienst für den Feuerwehrfunk. Nach dem Ende seines letzten Moduls „Arbeiten in der Einsatzleitung“ wurde er von den Lehrbeauftragten Nachrichtendienst, vom Bezirksfeuerwehrkommando sowie den Abschnittsfeuerwehrkommanden gebührend verabschiedet.

Gleichzeitig mit der Verabschiedung wurde mit Robert Tiefenbacher von der Feuerwehr Totzenbach sein Nachfolger ernannt. Toni Stiefsohn ist 1975 der Feuerwehr beigetreten. 2001 wurde er Feuerwehrkommandant in St. Pölten-Pummersdorf. Von 1998 bis jetzt war er Lehrbeauftragter im Bereich Funk. Auch als Bewerter bei den Funkleistungsbewerben war er im Einsatz. headtopics.com

Robert Tiefenbacher, der bis Anfang 2021 als Kommandant der FF Totzenbach im Einsatz war, ist der neue Bezirkssachbearbeiter für den Nachrichtendienst. „Ich gratuliere Robert zur Ernennung und freue mich, auf Bezirksebene einen erfahrenen Nachrichtendienstler als Bezirkssachbearbeiter gewonnen zu haben. Ich wünsche bei der neuen Tätigkeit viel Erfolg!“

