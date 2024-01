Neuer Bildungsminister in Frankreich

Der 34-jährige Bildungsminister Gabriel Attal tritt die Nachfolge von Elisabeth Borne an. Der mit einem liberalen EU-Abgeordneten liierte bisherige Bildungsminister gilt als Kommunikationstalent. Er soll der Präsidentschaft Macrons neuen Schub nach vielen Krisen bringen.





