„Neuer Beton und altes Denken“ - Kritik an Bodenschutzstrategie in Österreich

„‚Neuer Beton und altes Denken‘ – das scheint bei jenen, die sich mit aller Kraft gegen ein ehrliches und verbindliches Ziel wehren, das Motto zu sein“, sagte Kogler. Die Hagelversicherung, Greenpeace und der WWF schließen sich der Kritik an. Der Gemeindebund und Oberösterreich weisen die Kritik indes zurück.2022 wurden in Österreich täglich etwa 13 Hektar Acker- und Naturflächen versiegelt, verbaut und planiert.

Nachdem bei der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) im Juni keine Einigung zur Verankerung konkreter Ziele in der Bodenschutzstrategie zustande gekommen war, fanden über den Sommer und Herbst weitere Gespräche und Abstimmungen statt. Die meisten Beteiligten seien sich mittlerweile beim Zielwert von maximal 2,5 Hektar Bodenverbrauch pro Tag einig.

„Ausgerechnet vom Bundesland der größten Bodenschutzsünden und vom Gemeindebund würden sich die Menschen, die ihre Heimat vor exzessivem Betonieren schützen wollen, eigentlich Beichte, Buße, Besserung erwarten – und nicht die Verweigerung einer sinnvollen und wirksamen Lösung“, so Kogler.„Wenn wir mit dem Flächenverbrauch so weitermachen, dann haben unsere Enkel keinen Quadratmeter fruchtbaren Boden mehr übrig, um Getreide oder Gemüse anzubauen. headtopics.com

Der WWF schlägt in dieselbe Kerbe und kritisiert in seiner Aussendung die „bremsenden Bundesländer und Gemeindevertreter“. Die Umweltorganisation nimmt auch den zuständigen Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) in die Pflicht, so die Aussendung weiter. „Jeden Tag, an dem nicht gehandelt wird, werden weitere Äcker, Wiesen und Wälder zubetoniert.

Aus Sicht des Gemeindebundes gebe es bezüglich des verpflichtenden 2,5-Hektar-Ziels zu viele offene Fragen. Die Gemeinden und Städte seien in vielfältiger Hinsicht gefordert. Von Kindergartenbau und Wohnraumschaffung, über Wirtschaft und Arbeitsplätze bis hin zu Energieversorgung oder auch die überregionale Infrastruktur, wie etwa der Bahnausbau zählt der Gemeindebund in seiner Aussendung „viele Herausforderungen, die auch Bodeninanspruchnahme bedeuten“, auf. headtopics.com

