Neuer bestätigt Comeback nach Verletzungspause

hat Tuchel nun das Comeback von Kapitän und Stamm-Torhüter Manuel Neuer bestätigt. Der Bayern-Rückhalt werde nach gut zehnmonatiger Verletzungspause nach seinem beim Skitourengehen erlittenen Beinbruch am Samstag gegen Darmstadt wieder im Bayern-Tor stehen."Ja, davon können Sie ausgehen. Wenn jetzt nichts passiert im Training, dann spielt er morgen. Da freuen wir uns drauf", bestätigte Bayern-Coach Tuchel das Neuer-Comeback.

Allen voran: David Alba ist ein Fixstarter in der Champions League. Der Innenverteidiger kommt bereits auf 115 Einsätze in der Königsklasse.IMAGO/justpictures.chEinen deutlich harscheren Ton schlug der 50-Jährige an, als er auf die Kritik des Ex-Bayern-Spielers und jetzigen"Sky"-Experten Didi Hamann angesprochen wurde. Der meinte nämlich:"Beim 3:1 in Istanbul war viel Stückwerk dabei. headtopics.com

