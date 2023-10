Neuer Beatles-Song nach 53 Jahren

53 Jahre nach der Trennung der Beatles gibt es in der nächsten Woche einen"neuen" Song der legendären britischen Band. Der noch von John Lennon stammende Song"Now and Then" sei mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bearbeitet und ergänzt worden und werde am 2. November veröffentlicht, teilten die beiden letzten lebenden Bandmitglieder Paul McCartney und Ringo Starr am Donnerstag mit. Beide zeigten sich sehr"bewegt".

John Lennon hatte"Now and Then" in den 70er-Jahren in seiner New Yorker Wohnung aufgenommen. Nach seiner Ermordung im Dezember 1980 schenkte seine Witwe Yoko Ono den anderen Bandmitgliedern die Demokassette mit Lennons Stimme und Klavierbegleitung. Sie bearbeiteten und ergänzten den Demotrack, doch reichte die Technik damals nicht, die Stimme des Verstorbenen in ausreichender Qualität zu extrahieren.Mit Hilfe von KI sei dies nun gelungen, erklärte McCartney.

Dem Original-Track wurden Gitarrenaufnahmen von George Harrison aus dem Jahr 1995 hinzugefügt, bevor er 2001 starb. Im vergangenen Jahr wurde"Now and Then" dann in den Studios in Los Angeles mit Ringo Starrs Schlagzeug, Paul McCartneys Klavier und Bass sowie den Stimmen der beiden lebenden Beatles fertiggestellt. headtopics.com

"Es war für uns alle sehr bewegend", sagte auch der inzwischen 83-jährige Ringo Starr."Es war, als wäre John unter uns."Die Beatles hatten im April 1970 ihre Trennung bekannt gegeben, doch"die Beatlemania" hält bis heute an. Fans weltweit haben bereits versucht, die"Fab Four" mit Hilfe von KI wieder zu vereinen.

Dass es möglicherweise einen neuen, alten Song geben würde, hatte Paul McCartney bereits im vergangenen Juni im britischen Rundfunksender BBC enthüllt. Sie hätten es anhand einer"Demo von John" geschafft, die"letzte Aufnahme der Beatles" hinzubekommen, sagte er. Einen Titel nannte er nicht, doch war schon damals spekuliert worden, dass es sich um"Now and Then" handeln würde. headtopics.com

Weiterlesen:

Heute_at »

Letzter Beatles-Song „Now And Then“ erscheintJohn Lennons Stimme wurde mit KI-Technik von sämtlichen Nebengeräuschen befreit. Die Gitarre spielte George Harrison 1995 ein. Weiterlesen ⮕

„Now and Then“: „Letzter“ Song der Beatles erscheintDie Beatles bringen einen letzten Song heraus: Basierend auf einer Demoaufnahme von John Lennon aus den 1970er Jahren haben Paul McCartney und Ringo Starr den Track mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) fertiggestellt. Auch George Harrison wird zu hören sein. „Now and Then“ erscheint am 2. November. Weiterlesen ⮕

Ein letzter Beatles-Song erscheint Anfang NovemberIn einem Interview mit der BBC hatte Paul McCartney im Sommer ein letztes 'neues' Lied der Beatles angekündigt. Am Donnerstag wurde offiziell bekanntgegeben, dass der Song 'Now And Then' am 2. November erscheint. Weiterlesen ⮕

Letzter Beatles-Song erscheint am 2. NovemberPaul McCartney gab bekannt, dass ein letztes 'neues' Lied der Beatles veröffentlicht wird. Der Song mit dem Titel 'Now And Then' basiert auf einem Demo von John Lennon und wurde von McCartney und Ringo Starr fertiggestellt. Elektrische und akustische Gitarren von George Harrison stammen von 1995. Weiterlesen ⮕

Dank KI: Letztes 'neues' Lied der Beatles erscheint am 2. NovemberDer Song 'Now And Then' basiert auf einem Demo von John Lennon. Seine Stimme wurde mit KI bearbeitet. Weiterlesen ⮕

Am 2. November kommt der allerletzte Song der BeatlesNix mit KI-generierter Musik: Paul McCartney und Ringo Starr stellen Anfang November den letzten Song mit allen vier Beatles darauf vor. Weiterlesen ⮕