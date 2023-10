Genau ein halbes Jahrhundert nach der Veröffentlichung des legendären Comicbands"Streit um Asterix" wird erneut eine Welle kollektiver Emotionen im gallischen Dorf entfacht. Doch in"Die Weiße Iris" - ab diesem Donnerstag im Handel - sind es nicht wie damals Wut und Neid, die die öffentliche Ordnung gefährden. Nein, Sanftmut, Achtsamkeit und politische Korrektheit überwuchern wie geistiger Mehltau die Freunde von Asterix und Obelix.

Der neue"Asterix"-Comic"Die Weiße Iris" mit neuem Autor Als Influencer, der jeden Menschen einzeln beglückt, schleimt sich der römische Militärarzt Visusversus durch das Dorf. Er gewinnt das Vertrauen der Menschen, unterzieht sie einer Gehirnwäsche. Irgendwann sind die einst rauflustigen Dörfler alle Weicheier. Natürlich handelt es sich um einen Versuch Roms, die Kampfkraft der Gallier zu brechen.

Visusversus verbreitet schräge Glückskeks-Weisheiten wie"Jedes Problem hört auf, eines zu sein, sobald es keine Lösung dafür gibt." Der spröden Gutemine bescheinigt der schmierige Römer:"Du funkelst und schillerst." Verleihnix - der"edle Händler mit dem Seetangbukett" - wird von ihm bekehrt, regionalen Fisch zu verkaufen. Am nächsten Tag sind die Fliegen über der Ware verschwunden. headtopics.com

Niemand will mehr den Barden Troubadix verprügeln Niemand will mehr den Barden Troubadix verprügeln. Asterix und Obelix schwant nichts Gutes. Sie fallen nicht auf die Bewegung der weißen Iris herein. Und schon bald wird klar, was Visusversus geplant hat.

Das Wichtigste an diesem Band ist wohl der neue Autor. Fabrice Caro ist in Frankreich unter dem Künstlernamen Fabcaro enorm erfolgreich. Sein Comic"Zaï zaï zaï zaï" verkaufte sich mehr als 180.000 Mal. Für den 50-Jährigen kam das Angebot, das Szenario des 40. Albums zu entwerfen, völlig überraschend:"Das war surreal." headtopics.com

