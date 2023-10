Neuer Abschnittsfeuerwehrkommandant im Bezirk Flachgau gewählt

Georgen das erste Mal zum Abschnittsfeuerwehrkommandanten im Abschnitt 1 des Bezirkes Flachgau gewählt. Nach 15 Jahren in dieser Funktion entschied sich BR Johann Landrichtinger das Amt an jüngeren Händen zu übergeben und stand für eine weitere Periode nicht mehr zu Verfügung.

Zwei Kandidaten für das Amt als Abschnittsfeuerwehrkommandant Am Donnerstag, dem 5. Oktober 2023 stellten sich HBI Andreas Pitter sowie HBI Alexander Traintinger aus der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf den Herausforderungen und zur Wahl des neuen Abschnittsfeuerwehrkommandanten. Von allen 11 anwesenden Ortsfeuerwehrkommandanten konnte HBI Andreas Pitter im Feuerwehrhaus der Gemeinde Elixhausen die Mehrheit der Stimmen für sich entscheiden.

Feierliche Kommandoübergabe in der Gemeinde Anthering Am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023, organisierte Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Johann Landrichtinger in seiner Heimatgemeinde Anthering die Kommandoübergabe des Abschnittes 1 – Bezirk Flachgau an den neuen signierten Abschnittsfeuerwehrkommandanten HBI Andreas Pitter aus Oberndorf. Zahlreiche Ehrengäste aus dem Bundesland Salzburg sowie aus dem benachbarten Oberösterreich und Bayern folgten der Einladung nach Anthering. headtopics.com

Das Feuerwehrwesen begleitete Johann Landrichtinger bereits sein ganzes Leben lang. Im Jahr 1975 trat er mit 13 Jahren der Feuerwehrjugend in Anthering bei. Nach knapp 3 Jahren wurde er im Jahr 1979 in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Anthering überstellt. Nach zahlreichen Kursbesuchen in der Landesfeuerwehrschule Salzburg und zahlreichen aktiven Stunden im Feuerwehrdienst durchlief Johann zahlreiche Funktionen in der Ortsfeuerwehr.

Vom Funkbeauftragten bis zum Gruppenkommandant sowie Zugskommandant-Stellvertreter wurde er am 30.04.2002 zum Ortsfeuerwehrkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Anthering gewählt. Im Jahr 2008 entschloss sich Landrichtinger zur Wahl zum Abschnittsfeuerwehrkommandanten im Abschnitt 1 – Bezirk Flachgau zu stellen. headtopics.com

Weiterlesen:

FireWorldAT »

Lkw-Lenker aus dem Bezirk Amstetten bei Frontalcrash verletztAm Dienstagnachmittag kam es im steirischen Neumarkt (Bezirk Murau) zu einer Frontalkollision zwischen einer 30-jährigen Autofahrerin und einem entgegenkommenden Sattelzug. Beide Fahrzeugführer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Weiterlesen ⮕

Bezirk Neunkirchen: Ateliers gewährten wieder EinblickeKünstlerinnen und Künstler aus dem Bezirk Neunkirchen boten am vergangenen Wochenende wieder einen Blick hinter die Kulissen. NÖN.at war für Sie dabei. Weiterlesen ⮕

Positives Echo auf Aktion im Bezirk HornAuf viel positive Resonanz aus der Bevölkerung stieß die Aktion „Coffee with Cops“ im Bezirk Horn, an der sich alle fünf Polizeiinspektionen beteiligten. Weiterlesen ⮕

Wohin am verlängerten Wochenende im Bezirk Gmünd?Nationalfeiertag und Allerheiligen: Ein langes Wochenende steht vor der Türe. Am Kalender stehen unter anderem das erste Erfolgsfest im Unterwasserreich Schrems am Donnerstag, das Abfischfest am Bruneiteich bei Heidenreichstein am Samstag sowie die „Nacht der 1.000 Lichter“ am Dienstag. Weiterlesen ⮕

Bezirk Melk: Shuttlebuzz, Discotaxi und Discobus nehmen Fahrt aufDie „Shuttlebuzz“-Saison startet pünktlich zur Halloween-Party in Mank. Ein Überblick über die Shuttledienste in der Region Weiterlesen ⮕

Künstler im Bezirk Waidhofen öffneten ihre AteliersWie vielfältig und spannend die Kulturszene im Bezirk Waidhofen ist, haben die „Tage der offenen Ateliers“ am vergangenen Wochenende gezeigt. Weiterlesen ⮕