Neue Vorstandsmitglieder bei der Landjugend Weikertschlag

it der Jahreshauptversammlung der Landjugend Weikertschlag startet für den Sprengel ein neues Vereinsjahr. Das Amt als Leitung übernahmen Sophia Felsinger und Manuel Nagl, die sich entschlossen haben es ein weiteres Jahr anzunehmen. Zur Seite stehen ihnen Stefanie Muthsam und Michael Zach als Stellvertreter. Das Amt als Kassier und Kassier Stellvertreter führen Philip Bittner und Lukas Weber, unterstützt werden sie von Stefan Wessely und Michael Hauer als Kassaprüfer.

Zur Schriftführerin wurde Sarah Gererstorfer wieder gewählt und Niklas Lenz unterstützt sie als Stellvertreter dabei. Als Pressereferentin wurde Tamara Wimmer und Stellvertreterin Svenja Holas gewählt. Als Bildungsreferentin fungiert Valentina Fischer. Heuer gibt es bei der Landjugend Weikertschlag die Ausflugsbeauftragten Thomas Ringl und Michael Auer, die Ausflüge planen. headtopics.com

Die nächsten Veranstaltungen der Landjugend Weikertschlag stehen schon vor der Tür: Am 25. November findet der Landjugendball statt, am 2. Dezember gibt es einen Punschstand.

