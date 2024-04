Neue Vorgaben für Feuerwehrfahrzeuge in der EU

REITH BEI KITZBÜHEL (TIROL): Die EN 1846-2024-04-01 legt die Anforderungen an Feuerwehrfahrzeuge innerhalb der EU fest. Bei der letzten Überarbeitung wurde dabei unter anderem die einheitliche Erkennbarkeit innerhalb der Mitgliedsstaaten geregelt. Um Einsatzfahrzeuge auch im europäischen Ausland sicher und sofort als solche zu erkennen, wurden die Vorgaben für Farbe und Warneinrichtungen angepasst. Eine einheitliche Beschriftung hat sich im Rettungsdienst ja schon seit einiger Zeit bewährt.

Bisher waren vor allem bei den Warnsignalen vollkommen unterschiedliche Ausführungen im Gebrauch. Letztendlich hat man sich darauf geeinigt, die Fahrzeuge einheitlich mit blauen und roten Kennleuchten auszustatten. Mit einer Übergangsfrist von drei Jahren müssen nicht nur Neufahrzeuge, sondern auch bestehende Einsatzfahrzeuge auf eine Mindestanforderung umgerüstet werden. Als erste Tiroler Feuerwehr hat die FF Reith bei Kitzbühel mit 1. April 2024 ihren gesamten Fuhrpark umgestell

