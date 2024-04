Neue Tennisanlage in Bezau

Hinter dem Schwimmbad in Bezau gibt es eine neue Baugrube. Seit dem Winter entsteht hier eine neue Wirkungsstätte für einen Verein aus der Gemeinde. Schon von der Straße aus sind Kran und Baustelle gut sichtbar. Direkt beim Schwimmbad und dem Fußballplatz entsteht die nächste Erweiterung des Sportzentrums der Ach. Bereits im Dezember 2023 haben die ersten Erdarbeiten begonnen. Es entsteht eine neue Sportanlage für Bezau und die umliegenden Gemeinden.

Hinter dem Schwimmbad entsteht der Tennisplatz

