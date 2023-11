„Neue Sichtweisen“ auf den Bezirk Bruck

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Die Künstlerin Gerda Fischbach setzt sich fotografisch mit der Region, insbesondere Schwechat, auseinander. Hier im Bild einer der Backsteinbauten der ehemaligen Hammerbrotwerke. as Viertelfestival 2024 findet von 17. Mai bis 14. Juli im Industrieviertel statt, auch Künstlerinnen und Künstler aus dem Bezirk sind mit an Bord.

Seit über zwei Jahrzehnten präsentiert die Kulturvernetzung NÖ das Viertelfestival. Jedes Jahr ist ein anderes niederösterreichisches Viertel an der Reihe, in dem das Festival die Kultur zu den Menschen und auch die Menschen zur Kultur bringt. Von 17. Mai bis 14. Juli setzen sich beim „INDUSTRIE/4-Festival“ über 50 Kunst- und Kulturprojekte auf kreative Art und Weise mit dem Motto „Sichtweisen“ in diesem Landesteil auseinander und laden zur Begegnung ein. headtopics.com

Die Ideen der einzelnen Projekte haben ihren Ursprung in der Region und erreichen in ihrer Vielfältigkeit ein Publikum aller Generationen und Interessensgebiete. Das Festivalmotto „Sichtweisen“ will das Bewusstsein stärken, dass es immer mehrere Möglichkeiten der Betrachtung gibt. Auch aus dem Bezirk Bruck gibt es einige Projekte. Die NÖN präsentierte hier eine Auswahl:

Gerda Fischbach sucht in ihrem Projekt „Konnotation im Heute“ Antworten auf Fragen wie Was wäre, hieße das Industrieviertel Donaulandviertel? Würde eine bloße Namensänderung ein ganzes Image erneuern? Sind Sichtweisen Vorurteile oder die Summe einzelner Komponenten? Fischbach erstellt ein „fotografisches Journal“ mit Inhalten, die man auf den ersten Blick vielleicht weniger in Schwechat und Umgebung verorten würde. Entstehen soll der Prototyp eines Buches. headtopics.com

37 neue Truppmänner im Bezirk LilienfeldAlle angetretenen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr konnten ihre Prüfung mit Bravour bestehen. Weiterlesen ⮕

OMV plant Elektrolyseanlage in Bruck an der LeithaDer Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV plant den Bau einer Elektrolyseanlage in Bruck an der Leitha. Die Meinungen darüber sind gespalten. Weiterlesen ⮕

Jetzt ist auch der Platz „weg“Der ASK-BSC Bruck ist nicht mehr Nutzer des Parkstadions, hält sich aber bedeckt. Weiterlesen ⮕

Bestattungstrends im Bezirk GänserndorfDie NÖN wirft einen Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen und Trends rund um das Thema Bestattung im Bezirk Gänserndorf. Weiterlesen ⮕

Nur mehr vier kWp: Wo im Bezirk Melk die PV-Einspeisung begrenzt wirdImmer mehr Photovoltaikanlagen im Bezirk bringen das Stromnetz an due Belastungsgrenze. Einspeisung wird daher mancherorts gedrosselt. Weiterlesen ⮕

Bezirk Krems: Der Kampf um den MüllAbfallriesen Brantner und Saubermacher ritterten in nie dagewesenem Wettbewerb um Entsorgungshoheit im Bezirk. Weiterlesen ⮕