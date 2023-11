Neue Schülervertretung am Gymnasium Horn gewählt

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Direktor Michael Ableidinger (rechts) freut sich über die engagierte neue Schülervertretung des Gymnasiums Horn mit Anna Schober (Mitte) als Schulsprecherin und ihre Vertreter Johannes Zach, Valentina Hofstätter und Juliane Wiesböck (von links).

ie Oberstufenschüler des Gymnasiums Horn wählten eine neue Vertretung, Anna Schober ist die neue Schulsprecherin. Bei der Wahl der Schülervertretung kürten die Schüler der Oberstufe des Gymnasiums Anna Schober als neue Schulsprecherin, Valentina Hofstätter, Johannes Zach und Juliane Wiesböck sind ihre Stellvertreter. headtopics.com

Der Schülervertretung ist es besonders wichtig, einen angenehmen Schulalltag für Groß und Klein zu schaffen. „Wir wollen gemeinsam mit den Lehrern und dem Elternverein einige neue Aktivitäten starten oder beliebte Aktionen weiterführen.

Sigrid Horn: Musikalische Reflexionen über 45 Jahre Volksabstimmung ZwentendorfSigrid Horn hat im Auftrag der EVN Lieder komponiert, die anlässlich des 45. Jahrestags der Volksabstimmung Zwentendorf entstanden sind. In den Liedern reflektieren sie und ihre Gäste über die Ereignisse der letzten Jahre. Trotz der Herausforderungen als Musikerin und Mutter hat Horn zwei Alben veröffentlicht. Weiterlesen ⮕

Nachhaltigkeitspreis für HLW HornDen ausgezeichneten zweiten Platz belegte die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) Horn mit ihrem Projekt betreffend Ökosystemleistungen. Weiterlesen ⮕

SV Horn: Tendenz geht Richtung AbstiegszoneHorn bot Tabellenführer GAK einen offenen Schlagabtausch. Am Ende stand aber die vierte Niederlage in Serie zu Buche. Weiterlesen ⮕

Liedermacherin Sigrid Horn: „Kindermusik hören wir keine“Sie lebt zwischen Hühnergeschrei und Kirchenläuten, als Liedermacherin und Dialektsängerin: Nach drei Jahren Pause präsentiert Sigrid Horn gleich zwei neue Alben. Weiterlesen ⮕

„Austrian Patient Safety Award“ für Landesklinikum HornInnovatives Projekt soll zur hohen Qualität der Patienten- und Mitarbeitersicherheit im Landesklinikum Horn beitragen. Weiterlesen ⮕

Neue Ausgabe der Minispiel-Sammlung 'Jackbox Party Pack' jetzt auch auf DeutschDie beliebte Minispiel-Sammlung 'Jackbox Party Pack' geht in ihre zehnte Runde und ist nun auch komplett auf Deutsch verfügbar. Das Spiel ermöglicht es, mit mehreren Spielern lokal oder online zu spielen, wobei nur ein Mitspieler das Spiel besitzen muss. Die anderen Spieler können einfach mit ihren Mobilgeräten in das Spiel einsteigen. Zuschauer können das Spiel auch über Discord und Co. auf ihren Bildschirmen verfolgen. Weiterlesen ⮕