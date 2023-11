Neue Regeln: Gewessler lässt nun sogar Bilder gendern

berichtete). Das Klimaministerium von Parteikollegin Leonore Gewessler setzt noch eins drauf. Dort werden die Vorschriften auf gleich 17 Seiten erläutert.Texte seien nur dann gendergerecht formuliert,"wenn alle Geschlechter sprachlich sichtbar sind", heißt es in der Fibel gleich zu Beginn. Von diesen Formulierungen würden alle Personen gleichermaßen angesprochen.

Auch bei akademischen Titeln, Amtstiteln und Funktionsbezeichnungen sei"unbedingt" auf die genderspezifische Formulierung zu achten. Bei den Abkürzungen der weiblichen Formen ("Dr.", etc.) müssen die Endungen hochgestellt werden. Sogar an nicht-binäre Personen wurde dabei gedacht. Auf deren Wunsch könne analog zur weiblichen Form ein hochgestelltes"x" verwendet werden.

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier. headtopics.com

Nach 57 Ehejahren musste ein Beamter den Tod seiner Frau in NÖ mitansehen:"Sie wurde vom Pkw wie ein Hase umgemäht, lag da, als würde sie schlafen."28.09.2023: Deadline steht – wer sich später meldet, zahlt GIS-Strafe.26.09.2023: Hirscher:"Ein hoher Preis, den ich nach wie vor zahle".Mit einer neuen Initiative unter Leopold Figls Slogan"Glaubt an dieses Österreich" will Kanzler Karl Nehammer für mehr Zuversicht im Volk werben.

Die Inszenierung des Terrorismus: Die Macht der BilderDie mediale Berichterstattung über Terroranschläge ist Teil der Inszenierung. Das subjektive Sicherheitsempfinden divergiert meist von der objektiven Bedrohungslage. Weiterlesen ⮕

Prominente teilen intime Einblicke auf Social MediaVerschiedene Prominente posten auf Social Media intime Bilder und Videos, darunter Nacktbilder, Haarveränderungen und ungeschminkte Aufnahmen. Weiterlesen ⮕

Strengere Scooter-Regeln – 17.000 Strafen bis SeptemberSeit Mai gelten in Wien strengere Regeln für E-Scooter. Bis Ende September verhängte die Stadt Wien nun aufgrund Überschreitungen 17.000 Strafen. Weiterlesen ⮕

Bundeskanzleramt schafft zwölf neue FührungspostenIm Bundeskanzleramt (BKA) werden im kommenden Jahr zwölf neue Führungsposten geschaffen. Die Kosten dafür belaufen sich auf jährlich 1,7 Mio. Euro. SPÖ und FPÖ vermuten Versorgungsposten. Weiterlesen ⮕

Margit Wachberger wird neue Leiterin der GeneralprokuraturWachberger übernimmt als erste Frau die Leitung der höchsten Staatsanwaltschaft der Republik und ist als solche auch Vorsitzende des Weisungsrates. Weiterlesen ⮕

Ernst Krenek: Ein Salon und viele neue TöneSeit 2008 wird am Kremser Minoritenplatz zu Ernst Krenek geforscht, dokumentiert, ausgestellt – und musiziert. Weiterlesen ⮕