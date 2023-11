Neue Regel in der Formel 1: Stoppen auf der Fast Lane der Boxenausfahrt verboten

Erst vor dem Rennwochenende von Brasilien wurde in der Motorsport-"Königsklasse" eine neue Regel eingeführt. Rennleiter Niels Wittich stellte klar, dass neben dem Langsamfahren auch das Stoppen eines Autos auf der sogenannten Fast Lane der Boxenausfahrt, also der rechten Seite, verboten ist. Zuletzt ist es immer wieder zu Diskussionen gekommen, weil Formel-1-Piloten ihre Boliden in der Boxenausfahrt verlangsamten oder stoppten, um so Abstand zum Vordermann zu lassen.

Diese Regel wurde nun Mercedes-Pilot George Russell, der ursprünglich Sechster war, sowie den Alpine-Piloten Esteban Ocon und Pierre Gasly auf den Rängen zwölf und 13 zum Verhängnis. Alle drei Piloten wurde eine Strafversetzung um zwei Plätze aufgebrummt.1. Max Verstappen (Red Bull) – Note: 1. Im klar besten Auto lief der Champion zu Topform auf und lieferte eine schnelle Runde nach der anderen wie ein Schweizer Uhrwerk – ganz stark.2. Charles Leclerc (Ferrari) – Note: 1. Charles hat sich am Anfang über den Funk gegen Sainz durchgesetzt und dann alles richtig gemacht – mehr als „Best of the Rest“ war nicht drin.3. Sergio Perez (Red Bull) – Note: 1. Nach der Katastrophen-Quali zeigte „Checo“ ein sehr starkes Rennen und schnitt durchs Feld wie das Messer durch die warme Butter – Vamos!4. Lando Norris (McLaren) – Note: 1. Norris hat bewiesen, dass die zahlreichen Updates am McLaren wirken und das Maximum aus dem Rennen herausgeholt – da kommt noch mehr.

