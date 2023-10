Neue Pächter für die Schöpflhütte gesucht

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Die Schöpflhütte mit ihren 893 Metern ist beliebtes Ausflugsziel in der Region, wo die Gäste mit Speis und Trank versorgt werden. espräche mit potentiellen neuen Pächtern für die Schöpflhütte laufen. „Ich bin zuversichtlich“, sagt dazu ÖTK-Obmann Friedrich Hackl.

Die Pächtersuche für die Hütte am 893 Meter hohen Schöpfl in Brand-Laaben scheint unter einem guten Stern zu stehen: Denn nach dem Aufruf in der NÖN, unter Mitgliedern, Freunden und Bekannten des Österreichischen Touristenklub, Sektion Wienerwald, haben sich Interessenten aus der Region gemeldet, die sich vorstellen könnten, die Hütte am Berg zu betreiben und die Wanderer und Nächtigungsgäste mit Speis und Trank zu versorgen. headtopics.com

„Ich habe ein gutes Gefühl bei den Bewerbern, dass jemand dabei sein wird, der passt“, sagt dazu ÖTK-Obmann Friedrich Hackl. Dieser sei froh, dass sich jemand gemeldet habe, der Interesse habe. Nun werden Gespräche mit den Interessenten geführt und der Pachtvertrag neu aufgesetzt. Eine Entscheidung soll es bereits Anfang November geben. Zum Jahresbeginn sollen dann die künftigen Pächter ihre Arbeit aufnehmen.

