Neue Ordination rund um das Herz in Wiener Neustadt

atrick Sulzgruber, international aktiver und anerkannter Kardiologe, eröffnet eine Ordination im OptimaMed-Zentrum. Heidelberg, Wien, Wiener Neustadt – in diesem Dreieck wird Patrick Sulzgruber in den kommenden Monaten aktiv sein. An der Uni-Klinik Heidelberg leitet er ab Jänner ein wissenschaftliches Projekt. Am Wiener AKH ist er Bereichsleiter der größten kardiologischen Station. Und in Wiener Neustadt eröffnet er in diesen Tagen seine eigene Ordination. Mit Anfang November geht die Praxis für Innere Medizin und Kardiologie in den Vollbetrieb.

„Ich möchte die medizinische Expertise, die ich unter anderem am AKH gelernt habe, in die Region bringen“, sagt Sulzgruber zur NÖN. Mit seiner Familie wohnt er in Wiener Neustadt, die Geburt des vierten Kindes im Sommer war „auch ein Beweggrund zu sagen, ich möchte zurück zu meinen Wurzeln in Wiener Neustadt. So habe ich mir gedacht, dass ich mit einer Ordination den Menschen in der Region diese hochqualitative universitäre Medizin zugute führen kann. headtopics.com

Blutdruck, Blutfett und Blutzucker etwa sollte man schon frühzeitig beobachten und managen. „Viele werden erst viel zu spät aktiv, wenn die ersten Symptome da sind: Druck auf der Brust, Atemnot, Schwindel, usw. Wenn das da ist, ist es schwierig, das wieder wegzumachen.

Eine Überweisung vom Hausarzt ist nicht notwendig. headtopics.com

