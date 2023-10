Neue medizinische Assistenzberuf in Mistelbach eingeführt

Dieser medizinische Assistenzberuf wurde 2022 bundesweit neu eingeführt, Mistelbach ist der Ausbildungsstandort für die Region Weinviertel. Ausgebildete operationstechnische Assistenten bereiten alle erforderlichen Instrumente, Apparate und Materialien für das OP-Team vor und führen operationsspezifische Lagerungen der Patienten durch. Während der Operation koordinieren sie die Arbeitsabläufe und sind für das Instrumentieren verantwortlich.

In der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach haben sich acht Frauen und sechs Männer zwischen 18 und 47 Jahren für diese Ausbildung entschieden. Sie kommen aus den NÖ Bezirken Mistelbach, Gänserndorf, Korneuburg, Bruck/Leitha und aus Wien. Die Auszubildenden erhalten eine umfassende theoretische und praktische Ausbildung, sind voll sozialversichert und erhalten täglich frische Dienstkleidung.

Für diese Berufsausbildung sind individuelle Förderungen durch das AMS, das Land NÖ und die NÖ Landesgesundheitsagentur möglich. Der nächste OTA-Lehrgang in Mistelbach startet am 14. Oktober 2024, Anmeldungen werden bereits entgegengenommen. Interessierte können sich bei den Online-Infoabenden über diesen Beruf informieren: Dienstag, 7. Mai, 27. Mai, 14. Juni und 26. Juni 2024, jeweils um 19 Uhr. headtopics.com

