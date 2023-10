Neue Lehrerinnen und Lehrer in Niederösterreich

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Bei der Willkommensveranstaltung für neue Lehrkräfte im Festspielhaus: Markus Hengstschläger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungsdirektor Karl Fritthum.rotz des Arbeitskräftemangels auch in diesem Bereich sind in den Volksschulen bis in die Höheren Schulen heuer viele neue Lehrerinnen und Lehrer im Einsatz.

1.000 Frauen und Männer unterrichten seit September neu an den Schulen in Niederösterreich. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Bildungsdirektor Karl Fritthum luden sie kürzlich zu einer Willkommensveranstaltung in das Festspielhaus nach St. Pölten. „Der Arbeitskräftemangel trifft natürlich auch im Lehrerbereich zu, trotzdem haben wir es in Niederösterreich im heurigen Schuljahr geschafft, dass rund 1. headtopics.com

In den vergangenen Jahren sei es gelungen, die Rahmenbedingungen für das Schulwesen in Niederösterreich zu verbessern, meinte Mikl-Leitner. Erstens würden mittlerweile rund 430 Schulen von etwa 200 Personen im bürokratischen Bereich entlastet. Dieses administrative Unterstützungspersonal sei eine wichtige Hilfe für Schulleitung und Lehrkräfte.

Bildungsdirektor Karl Fritthum hieß die Lehrerinnen und Lehrer an „Bord des niederösterreichischen Bildungsschiffes“ herzlich willkommen und bedankte sich, dass sie „diesen Beruf gewählt haben und ihrer Berufung nachgegangen sind“. Der Job bringe eine unglaubliche Verantwortung mit sich. Die Bildungsdirektion beschrieb Fritthum als dezentral organisiert und eine wichtige Servicestelle für die Lehrerinnen und Lehrer. headtopics.com

Ökologischer Grünraumpfleger für KaltenleutgebenNiederösterreich verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Alle Parks und öffentlichen Grünflächen sollen biologisch gepflegt werden. Weiterlesen ⮕

Parkplatz für Lehrer: In Gänserndorf-Süd rollten die Bagger anReges Treiben herrschte in den vergangenen Tagen auf der freien Fläche hinter der Volksschule in Gänserndorf-Süd. Grund: Dort wird gerade ein Parkplatz für die Lehrer und anderen Bediensteten der Schule aus dem Boden gestampft. Weiterlesen ⮕

Auf die Hausbanken in Niederösterreich ist VerlassDie von Eric Ferstl und Kerstin Strobach im Auftrag der Wirtschaftskammer Niederösterreich erstellte Studie „Banken in Niederösterreich 2022“ zeigt, dass die niederösterreichischen Banken trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie eine solide Performance aufweisen, insbesondere in Bezug auf Kreditvergabe, Finanzstabilität und... Weiterlesen ⮕

Falsche „Polizisten“ in Niederösterreich und Wien geschnapptFestnahmen im Juni in der Steiermark haben zu zwei weiteren Tätern geführt: Sie haben älteren Menschen am Telefon unter Druck gesetzt und so Geld und Wertsachen herausgelockt. Weiterlesen ⮕

