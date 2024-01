Neue Krise im Nahost-Konflikt: Radikale Israel-Gegner bedrohen Handelsroute

Der Nahost-Konflikt führt zu einer neuen Krise. Radikale Israel-Gegner im Jemen bedrohen die wichtige Handelsroute durch das Rote Meer. Der Westen antwortet militärisch. Die wichtigsten Fragen und Antworten.Tatsachen sind: Die Huthi greifen Ziele wie Ölförderanlagen und Flughäfen in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Ihre Waffen dafür sind Raketen und Drohnen. Zusätzlich greifen sie Handelsschiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an. So entführten sie am 19.

November 2023 die „Galaxy Leader“. Laut einem Sprecher der Huthi werden israelische Schiffe und Schiffe mit Kurs auf Israel weiterhin angegriffen. Gegner der Huthi ist eine von den USA angeführte Militärkoalition, der u.a. das Vereinigte Königreich, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, die Seychellen und Spanien angehören. Die Initiative trägt den Namen „Operation Prosperity Guardian" (Operation Sicherung des Wohlstands). Diese attackiert ihrerseits Stellungen der Huthi mit Bomben und Rakete





WienerZeitung » / 🏆 19. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Erhöhte Terrorgefahr in Europa nach Hamas-Überfall auf IsraelSeit dem Hamas-Überfall auf Israel (7. Oktober) herrscht in weiten Teilen Europas erhöhte Terrorgefahr, für Österreich sprach Innenminister Gerhard Karner am Freitag vor Journalisten von einer „latent erhöhten Gefährdungslage“. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne gebe es aber keine. Die Silvesterfeiern würden laut Innenressort von den Einsatzkräften dementsprechend geschützt.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Sexualisierte Gewalt gegen Frauen bei Überfall der Hamas in IsraelBei dem Überfall der Hamas in Israel hat es zahlreiche Fälle extremer sexualisierter Gewalt an Frauen gegeben. Eine Recherche der „New York Times“ bestätigt die systematische Verwendung von sexualisierter Gewalt als Waffe.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Spannungen nach Raketengefecht zwischen Hisbollah-Miliz und IsraelNach dem Raketengefecht zwischen schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon und Israels Armee ist die Lage in der Grenzregion angespannt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warnt vor einer Eskalation und fordert eine politische Lösung.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Israel tritt in eine neue Phase im Krieg gegen die Hamas einIsrael tritt im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas nach deren Überfall am 7. Oktober in eine neue Phase ein. Verteidigungsminister Joav Galant bestätigt die geänderte militärische Taktik und eröffnet die Debatte über die Strategie für den „Tag danach“.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Israel setzt auch nach UNO-Resolution Gaza-Offensive fortAuch nach der Resolution des UNO-Sicherheitsrats zu humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen hat Israel seine Offensive am Samstag fortgesetzt.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Südafrika beschuldigt Israel des Völkermords an den PalästinensernSüdafrika hat Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) des 'Völkermords' an den Palästinensern beschuldigt. Israel wird vorgeworfen, mit seinen Angriffen im Gazastreifen die Bewohner an den Rand einer Hungersnot zu bringen.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »