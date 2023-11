Neue Gesichter in der Führungsetage: Erwin Fuchs und Stellvertreter Franz Skazel treten zurück, Thomas Marichhofer (rechts) und Michael Ulm (Mitte) übernehmen„23 Jahre sind eine lange Zeit. Es waren interessante und spannende Jahre“, blickt Erwin Fuchs, Regionalstellenobmann der Wirtschaftskammer Bruck-Mürzzuschlag zurück. So lange war er in verantwortlicher Position tätig. Bis jetzt.

In einer Pressekonferenz am Donnerstagabend gab Fuchs bekannt, dass er und sein langjähriger Stellvertreter Franz Skazel sich aus ihren Funktionen zurückziehen und an jüngere Kräfte übergeben werden.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“).

Neue Feuer- und Rettungswache 5 für die Abteilung Logistik in StuttgartDie Abteilung Logistik der Feuerwehr Stuttgart ist in eine neue Feuer- und Rettungswache umgezogen. Der Umzug war notwendig geworden, da der alte Standort verkauft wurde und die Gebäude in einem schlechten Zustand waren. Die Abteilung hat nun moderne Räumlichkeiten und ausreichend Platz für ihre Aufgaben. Weiterlesen ⮕

Westliche Banken und Händler schließen neue Geschäfte für russische Metalle abWestliche Banken und Händler sind bereit, neue Geschäfte für russische Metalle abzuschließen. Um nicht direkt von Russland kaufen zu müssen, nehmen sie einen Umweg über London. Dort winken ihnen kräftige Gewinne. Weiterlesen ⮕

Ernst Krenek: Ein Salon und viele neue TöneSeit 2008 wird am Kremser Minoritenplatz zu Ernst Krenek geforscht, dokumentiert, ausgestellt – und musiziert. Weiterlesen ⮕

Bernhard Grassmann ist der neue SchützenkönigMit 73 Teilnehmern gab es eine neue Rekordbeteiligung beim Königsschießen der Pielachtaler Schützengilde in Schwerbach. Erster Marschal ist Thomas Hinterberger. Weiterlesen ⮕

Neue Ausgabe der Minispiel-Sammlung 'Jackbox Party Pack' jetzt auch auf DeutschDie beliebte Minispiel-Sammlung 'Jackbox Party Pack' geht in ihre zehnte Runde und ist nun auch komplett auf Deutsch verfügbar. Das Spiel ermöglicht es, mit mehreren Spielern lokal oder online zu spielen, wobei nur ein Mitspieler das Spiel besitzen muss. Die anderen Spieler können einfach mit ihren Mobilgeräten in das Spiel einsteigen. Zuschauer können das Spiel auch über Discord und Co. auf ihren Bildschirmen verfolgen. Weiterlesen ⮕

„Scary fast“: Apple stellt neue MacBooks und neuen iMac mit stärkeren Chips vorApple hat neue MacBooks vorgestellt, die mit den weiterentwickelten M3-Chips ausgestattet sind. Die Laptops seien dadurch „erschreckend schnell“. Auch eine neue iMac-Version wurde präsentiert. Weiterlesen ⮕