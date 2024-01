Neue Details im Fall Epstein: Polizist berichtet über Rekrutierung von Mädchen

Durch die veröffentlichten Dokumente kommen immer mehr Details im Fall Epstein ans Licht. Ein Polizist erzählt, wie der Finanzier Mädchen rekrutierte.Er ist seit über vier Jahren tot, doch seine Verbrechen sind noch nicht abgehandelt. Der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte Verbindungen in die höchsten Ränge – und für seine Verbündeten dürfte es jetzt nochmals unbequem werden.

steht, veröffentlicht – und zeigt, wie zahlreiche Mädchen und Frauen in der Villa des ehemaligen New Yorker Finanziers im US-Staat Florida rekrutiert wurden.In den Dokumenten ist eine Aussage des Polizisten Joseph Recarey aus dem Jahr 2016 nachzulesen. Der Beamte aus Palm Beach gab damals an, dass er etwa mit mehr als 30 Frauen über"Massagen und Aufgaben in Epsteins Haus" in der Gemeinde an der US-Küste gesprochen habe. Der Zeuge sagte, dass Epsteins langjährige Partnerin Ghislaine Maxwell an der Rekrutierung der teilweise sehr jungen Frauen beteiligt gewesen war. Maxwell (62) verbüßt derzeit eine 20-jährige Freiheitsstrafe wegen Menschenhandel





Heute_at » / 🏆 2. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Namen von 170 Personen im Fall Epstein veröffentlichtDie Namen von 170 Personen, die im Zusammenhang mit dem Fall Epstein auftauchen, wurden nun veröffentlicht. Darin finden sich hochkarätige Personen wie Prinz Andrew und Bill Clinton.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

170 Namen aus dem Umfeld von Epstein veröffentlicht - auch Bill Clinton auf der ListeIn einem Zivilstreit zwischen Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell wurden 170 Namen aus dem Umfeld des Sexualstraftäters Epstein veröffentlicht. Darunter befindet sich auch der Name des früheren US-Präsidenten Bill Clinton.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Signa Holding: Details zum GerichtsterminUnter anderem wird der Privatjet veräußert, der Firmensitz im Wiener Palais wird auch aufgelöst. Der Insolvenzverwalter hat seinen ersten Zwischenbericht vorgelegt und Schritte zur Finanzierung des Sanierungsverfahrens skizziert.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Der Chat, der Sobotka nun zu Fall bringen sollHat Wolfgang Sobotka bei Thomas Schmid in einer Steuersache interveniert? Schmied sieht das so. Doch die Sache ist komplex. Der „Kurier“ legt nun jene Chat-Nachricht vor, die die WKStA zu weiteren...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Steirischer ÖVP-Chef Drexler will 2024 als Landeshauptmann wiedergewählt werdenDer steirische ÖVP-Chef Christopher Drexler hat angekündigt, bei den Landtagswahlen 2024 erneut als Landeshauptmann kandidieren zu wollen. Er habe keinen Plan B für den Fall einer Wahlniederlage und könne sich eine Legislaturperiode als Landeshauptmannstellvertreter nicht vorstellen. Drexler betonte, dass die Steiermark trotz der Herausforderungen durch die Teuerung und internationale Krisen besser als andere Bundesländer durch die Krise komme.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Irrtümlich erschossen: Geiseln schrieben SOS auf TücherNach der irrtümlichen Tötung dreier Geiseln hat Israels Armee weitere Details zum Vorfall in Nordgaza öffentlich gemacht. An einem Gebäude in der Nähe hätten sich Tücher befunden, auf denen in hebräischer Sprache „SOS“ und „Hilfe, drei Geiseln“ zu lesen gewesen sei.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »