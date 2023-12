Neudorf-Trainer Christoph Prem im NÖN-Gespräch über den Herbst, die Transferzeit und das anstehende Frühjahr

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: Musste im Herbst nicht grimmig schauen. Neudorf-Trainer Christoph Prem kann mit dem Herbst mehr als zufrieden sein.

Seine Spieler lieferten nicht nur Punkte, sondern borgten ab und an auch ihre Shirts her (in diesem Fall stehen die Initialen wohl für Christoph Kimmel). CN-Trainer Christoph Prem im NÖN-Gespräch über den Herbst, die Transferzeit und das anstehende Frühjahr. Nach dem starken Herbst steht der FC Neudorf mit acht Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Trainer Christoph Prem sprach mit der NÖN über...„Das war so in keiner Weise zu erwarten. Aber: Zurücklehnen und sagen, das passt schon oder was soll schon schiefgehen, steht nicht in meinem Vokabelheft. Ich brenne darauf, wieder mit den Jungs zu arbeiten, und möchte mich und das Team stetig weiterentwickel





