Bürgermeister Stefan Szirucsek und Wolfgang Ziegler freuen sich, dass Baden zum Zentrum hochkarätiger internationaler Chormusik wird.

eine Sammlung von diversen Ave Verum-Arrangements und Originalkompositionen unter dem Titel Ave Verum Euphoria (A.V.E.). Diese einzigartige Sammlung war Grundstock zur Idee von Pfarrer Clemens Abrahamovicz und Wolfgang Ziegler, heuer einen Ave Verum Marathon zu veranstalten. Dieser findet nun am 11. November statt. Die Besucher der Stadtpfarrkirche St. Stephan können zwischen 10 und 16 Uhr auf einer großen Videowand Auszüge aus der Sammlung erleben. Parallel dazu finden zwischen 11 und 17 Uhr in der Frauenkirche Kurz-Chorkonzerte statt. headtopics.com

Bürgermeister Stefan Szirucsek ist stolz, „dass Baden mit der Initiative zum Zentrum des berührenden Stücks von Mozart wird“ und am Entstehungsort erlebt werden könne. „Das ist immer wieder ein ergreifender Moment“, weiß Ziegler.Zum festlichen Abschlusskonzert um 20 Uhr in der Kirche St.

Sie werden Ave Verum-Werke von Tschaikowsky (RUS), Liszt (Ö-HU), Süßmayr (Ö), Caplin (NOR), Jenkins (IRE), Muscat (Malta), White (USA), Byrd (GB), Planyavski (Ö), Reiter (Ö), Chihara (JP), Artley (NZ) und Blok-Wilson (CAN) zur Aufführung bringen. headtopics.com

