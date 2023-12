NEOS fordern Ausbau der Minderheitenrechte im Landesparlament

Der Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) hofft auf einen All-Parteien-Antrag zur Renovierung des nicht barrierefreien Landtagssaals. Die NEOS wollen der Sanierung nur zustimmen, wenn im Zuge derer die Minderheitenrechte im Landesparlament ausgebaut werden.





