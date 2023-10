Nehammer will härter gegen Fahnen-Schänder vorgehen

Nach den Angriffen hat sich nun Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für eine Ausweitung des Verbots der Schändung staatlicher Symbole ausgesprochen. Bisher steht die Herabwürdigung staatlicher Symbole, wie das Verbrennen von Fahnen, nur unter Strafe, wenn diese von einer Behörde oder Botschaft angebracht wurden.Laut Nehammer solle dies generell verboten werden.

Das ist ein Angriff auf unsere freie Gesellschaft und muss klare Konsequenzen haben. Wir werden unsere westlichen Werte mit allen Mitteln des Rechtsstaates verteidigen und klare Grenzen aufzeigen", schreibt Nehammer auf Twitter.

Nehammer will Fahnen-Schändung generell verbietenNach Angriffen gegen israelische Fahnen in mehreren Städten Österreichs spricht sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für eine Ausweitung des Verbots der Schändung staatlicher Symbole aus. Die Herabwürdigung staatlicher Symbole, wie das Verbrennen von Fahnen, soll demnach generell verboten werden. Weiterlesen ⮕

Nach Zwischenfall:Verbrennen von israelischen und anderen Fahnen ist künftig strafbarKanzler gibt Gesetzesänderung in Auftrag: Wer bei Pro-Gaza-Demonstrationen die israelische Fahne herabwürdigt, kann künftig strafrechtlich belangt werden. Weiterlesen ⮕

