Nehammer spricht über Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft

In seiner Rede spricht Nehammer über verschiedene Maßnahmen, die die ÖVP umsetzen möchte, darunter eine Senkung des Eingangssteuersatzes und eine schrittweise Senkung der Lohnnebenkosten. Außerdem soll es eine Entlastung bei Überstunden geben. Nehammer fordert einen Regimewechsel in der österreichischen Wirtschaftspolitik und eine Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft. Er plädiert für ein 'Europe first'-Prinzip im öffentlichen Vergabewesen und möchte die Eigentumsquote erhöhen.





DiePressecom » / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wem nützt eine Senkung der Lohnnebenkosten?Die Debatte um die Lohnnebenkosten ist eine Jahrzehnte alte Fehde zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern. Die Wirtschaft klagt über hohe Arbeitskosten und magere Löhne für die Beschäftigten, die Gewerkschaften sehen den Sozialstaat gefährdet.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

FPÖ-Neujahrstreffen:Kickl: „Ich habe eine so lange Fahndungsliste: Nehammer, Edtstadler, Rauch“Rund 2500 Gäste der Freiheitlichen erlebten in der Steiermark-Halle in Premstätten den erwartbar angriffigen Herbert Kickl und die Abrechnung mit dem „Swinger-Klub der Machthungrigen“.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Finanzminister Brunner unterstützt Bundeskanzler Nehammer zu 100 ProzentFinanzminister Magnus Brunner (ÖVP) unterstützt Bundeskanzler Karl Nehammer zu 100 Prozent und sieht sich nicht als möglicher Spitzenkandidat für die Nationalratswahl.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Kanzler-Ansage an FPÖ-Kickl: 'Er kann es einfach nicht'Kanzler Karl Nehammer startet angeschlagen ins Wahljahr und muss laut Umfragen um seinen Posten zittern. Im ORF setzte es eine politische Kampfansage.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Wahlen in Österreich: Spekulationen über vorgezogene NeuwahlenDie Spekulationen über vorgezogene Neuwahlen in Österreich reißen nicht ab. Nach einem Treffen von Bundeskanzler Karl Nehammer mit den ÖVP-Landesparteichefs gibt es nun einen möglichen Termin für die vorgezogenen Wahlen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Höhere Mietbeihilfe kommt in Wien schon ab 1. MärzBei der Regierungsklausur im Wien Museum wurden weitere Maßnahmen gegen Teuerung und Inflation ausgearbeitet. Auch Klimaschutz wird stärker gefördert.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »