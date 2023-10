Nehammer fordert 'entschlossenes Vorgehen' gegen Hamas

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat ein"entschlossenes Vorgehen" gegen die Hamas gefordert und sich klar gegen einen Waffenstillstand in dem Nahost-Konflikt ausgesprochen. Beim Kampf gegen die Hamas dürfte es"keine Kompromisse" geben, sagte er am Donnerstagabend beim EU-Gipfel in Brüssel.

Österreich verstehe sich wegen seiner historischen Verantwortung als"Fürsprecher" Israels. Er sei aber dafür, dass in kurzen Zeitfenstern humanitäre Korridore geöffnet werden, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. An die Palästinenser in dem Gebiet richtete Nehammer den Appell, sich nicht von der Hamas"instrumentalisieren" zu lassen.

Weiterlesen:

Vorarlberg »

Israel wehrt neuerlichen Hamas-Vorstoß ab - Nehammer reist heute nach Israel - Niederlagen für Salzburg und ThiemWir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens. Weiterlesen ⮕

Erdoğan: „Hamas ist keine terroristische Organisation“, Nehammer telefoniert mit Palästinenser-Präsident AbbasÖsterreichs Bundeskanzler reist am Mittwoch nach Israel. UN-Generalsekretär António Guterres hat in einer Rede auch Israel kritisiert. Der israelische UN-Botschafter fordert als Reaktion den... Weiterlesen ⮕

Erdoğan nennt Hamas eine „Befreiungsorganisation“, Nehammer telefoniert mit Palästinenser-Präsident AbbasDer türkische Präsident sagt eine Israel-Reise ab. Österreichs Bundeskanzler reist am Mittwoch nach Israel. UN-Generalsekretär António Guterres hat in einer Rede auch Israel kritisiert. Der... Weiterlesen ⮕

Erdoğan nennt Hamas „Befreiungsorganisation“, Nehammer telefoniert mit Palästinenser-Präsident AbbasDer türkische Präsident sagt eine Israel-Reise ab. Österreichs Bundeskanzler reist am Mittwoch nach Israel. UN-Generalsekretär António Guterres hat in einer Rede auch Israel kritisiert. Der... Weiterlesen ⮕

Erdoğan nennt Hamas „Befreiungsorganisation“ - Nehammer in Israel gelandetDer türkische Präsident sagt eine Israel-Reise ab. Eine solche tritt heute Österreichs Bundeskanzler an. Er will auch mit Palästinenserpräsident Abbas telefonieren. Die Hamas haben nach... Weiterlesen ⮕

Erdoğan nennt Hamas „Befreiungsorganisation“ - Nehammer sichert Israel volle Solidarität zuDer türkische Präsident sagt eine Israel-Reise ab. Eine solche tritt heute Österreichs Bundeskanzler an. Er will auch mit Palästinenserpräsident Abbas telefonieren. Die Hamas hat nach israelischen... Weiterlesen ⮕