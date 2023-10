Nehammer-Alarm: 'Sie versuchen Österreich zu zerstören'

"Es ist Zeit, Haltung zu zeigen", eröffnete Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) seine Rede am Heldenplatz. Der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, wie wichtig Haltung sei, auch als militärisch neutrales Land, das Teil der EU ist, vollumfänglich die Verantwortung in der internationalen Gemeinschaft wahrnimmt, Vertriebene aufnimmt, humanitäre Hilfe leistet und an der Seite eines Landes steht, das sein Territorium verteidigt.

Der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, wie wichtig eine militärische Landesverteidigung sei. Früher sei es schwierig gewesen, innere Einstellung und Motivation zu finden,"weil man gedacht hatte, dass die, die verantwortlich sind für das, was in diesem Land passiert, auf die, die dienen, vergessen haben". Nun habe man den Weg korrigiert und"das höchste Verteidigungsbudget. Ja, und es gibt viel zu tun", gestand Nehammer.

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet.

Der ungewöhnlich warme September bringt 2023 weiter auf Rekordkurs: Es wird eines der heißesten Jahre, die in Österreich je gemessen wurden.15.09.2023: Falscher Kevin saß zwei Monate unschuldig im Häfn.Österreichs bekannteste Klima-KIeberin musste in Deutschland in Haft. Jetzt schildert Anja Windl ihre Zeit im Häfn – und was das mit ihr gemacht hat.Neue Corona-Variante da – Experte spricht jetzt Klartext. headtopics.com

Weiterlesen:

Heute_at »

Bundeskanzler Nehammer am Mittwoch in IsraelKarl Nehammer reist gemeinsam mit seinem tschechischen Amtskollegen Petr Fiala und wird vor Ort auch die Familie einer österreichisch-israelischen Geisel treffen. Weiterlesen ⮕

Bundeskanzler Nehammer am Mittwoch in IsraelBundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird am Mittwoch gemeinsam mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala nach Israel fliegen. Weiterlesen ⮕

„Recht, sich zu verteidigen“: Nehammer nimmt in Israel klar StellungBundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Mittwochnachmittag mit dem israelischen Präsidenten Jizchak Herzog in Tel Aviv zusammengekommen. In seinen Begrüßungsworten sagte der Kanzler: „Israel hat jedes Recht, sich selbst zu verteidigen – in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht. Weiterlesen ⮕

Erdoğan nennt Hamas „Befreiungsorganisation“ - Nehammer sichert Israel volle Solidarität zuDer türkische Präsident sagt eine Israel-Reise ab. Eine solche tritt heute Österreichs Bundeskanzler an. Er will auch mit Palästinenserpräsident Abbas telefonieren. Die Hamas hat nach israelischen... Weiterlesen ⮕

Hercules defekt: Bundesheer bietet Nehammer alternatives Transportmittel nach Israel anWeil die C-130 Hercules erneut ausgefallen ist, muss Bundeskanzler Karl Nehammer heute mit einer Ersatzmaschine nach Israel reisen.t Weiterlesen ⮕

Nehammer: „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“Um ein „Zeichen der Solidarität mit dem israelischen Volk“ zu setzen, ist Bundeskanzler Nehammer mit dem israelischen Präsidenten zusammengekommen. Er werde in Österreich „alles daran setzen“,... Weiterlesen ⮕