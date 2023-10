„Naturzauber“: Fachschule hat eine neue Juniorfirma

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

chülerinnen und Schüler der Fachrichtungen „Sozialbetreuungsberufe“ und „Betriebs- und Haushaltsmanagement“ zeigen Unternehmergeist. Sie gründeten eine Firma mit dem Namen „Naturzauber“. Mit selbst gemachtem Kräutersalz und Bienenwachskerzen wollen die Unternehmerinnen und Unternehmer den Markt erobern. „Da die Juniorfirma duftende Kerzen aus Bienenwachs mit Bio-Zertifikat herstellt, arbeiten wir intensiv mit der Imkerschule Warth zusammen, die ja ausschließlich Bio-Honig erzeugt“, erklären die beiden Geschäftsführerinnen Nadine Berger und Anja Pelz.

Neben der Herstellung von Bienenwachskerzen setzten die Jugendlichen als Zweitestandbein auf Kräutersalz. Diese gibt es bisher in drei Varianten: „Ein Salz ist mit Chili verfeinert, eines mit Gewürzen wie Wacholderbeeren, Sellerie, Thymian, Rosmarin und Karotten sowie ein Kräutersalz.“ Wer die Juniorfirma im Internet verfolgen möchte, kann das Instagram sowie Facebook tun. headtopics.com

Zudem werden die Produkte auf Märkten in der Region verkauft. Die Premiere fand in Bromberg statt, wo man am Bauernmarkt teilnahm. Dort ist man dann auch wieder am 2. Dezember vertreten. Einen weiteren Stand mit den „Naturzauber“-Produkten gibt es bei der Adventmeile in Seebenstein am 2. und 3. November sowie den Weihnachtsmärkten in Aspang und Kirchschlag am 8., 9. und 10. Dezember, Grimmenstein am 8. Dezember sowie Warth am 17. Dezember.

Die Juniorfirma wird in den Gegenständen Marketing, Betriebswirtschaft und Deutsch geführt. Im praktischen Unterricht werden die Produkte hergestellt. Wie bei einem richtigen Unternehmen wird eine Bilanz erstellt. Unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler von der Fachlehrerin Maria Haring und der Fachlehrerin Marianne Ehrenhöfer. headtopics.com

