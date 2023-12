Nationalrat soll Antiteuerungsmaßnahme absegnen

Noch diese Woche soll der Nationalrat die Antiteuerungsmaßnahme absegnen. Profitieren werden besonders Mieter in Genossenschaftswohnungen, freie Mietverhältnisse sind nicht umfasst.Fast ein Jahr lang hat die türkis-grüne Koalition um einen Mietpreisdeckel gerungen. Ein entsprechender Entwurf wurde am Dienstag im Ausschuss für Bauten und Wohnen im Nationalrat behandelt, für Ende der Woche ist ein Beschluss im Plenum geplant.

Rund 75 Prozent der Mieterinnen und Mieter in Österreich sollen damit künftig vor besonders starken Kostensteigerungen geschützt sein, betont die grüne Wohnsprecherin Nina Tomaselli. Nach dem aktuellen Entwurf soll die inflationsbedingte Anpassung aller geregelten Mieten in den Jahren 2024 bis 2026 ausgesetzt werden oder maximal fünf Prozent betragen. Ab 2027 sollen die Erhöhungen dann nach einem neuen Modus berechnet werden, herangezogen werde dabei die durchschnittliche Inflation der vorangegangenen drei Jahre. Liegt der auf diese Weise errechnete Wert bei höchstens fünf Prozent, müssen die Mieterinnen und Mieter für die volle Erhöhung aufkomme





