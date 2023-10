Nationalfeiertag :Karl Nehammer: „Die Neutralität ist gefordert wie schon lange nicht“

Die Politik sprach sich angesichts der internationalen Krisen für ein leistungsfähiges Bundesheer aus. Neben Leistungsschau des Heeres öffneten diverse Institutionen der Republik ihr Pforten.Im Schatten von Krisen und einer erhöhten Terrorwarnstufe ist der Nationalfeiertag am Donnerstag über die Bühne gegangen.

Im Zuge seiner Ansprache anlässlich der Angelobung der Rekruten am Heldenplatz mahnte Van der Bellen, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und der „grauenhafte und verabscheuungswürdige Angriff der Hamas auf die israelische Bevölkerung“ aufgezeigt hätten, „wie wichtig es ist, als Staat zur Verteidigung vorbereitet zu sein“.

Und Nehammer erwähnte ebenfalls den aktuellen Nahost-Konflikt: „Ich komme gerade aus einem Land, das die schlimmste Tragödie seit dem Holocaust erlebt und durchlebt hat“, verwies er auf seinen Israel-Besuch vom Mittwoch. Klar verantwortlich sei die Terrororganisation Hamas. „Entschiedenheit im Kampf gegen den Terror ist Gebot der Stunde“, sagte der Regierungschef, der auch an den Terroranschlag in Wien im Jahr 2020 erinnerte. headtopics.com

„Nie wieder ist jetzt“, betonte unterdessen auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in einer Stellungnahme zum Nationalfeiertag. Freiheit, Sicherheit und Unabhängigkeit schienen schon einmal selbstverständlicher, meinte er angesichts des brutalen russischen Angriffs auf die Ukraine und des Massakers der Hamas-Terroristen auf Israel. „In diesen Wochen erleben wir in ganz Österreich einen besorgniserregenden Anstieg an antisemitischen Provokationen und Angriffen.

Die NEOS sprachen sich hingegen in einer Aussendung erneut für eine gemeinsame europäische Armee aus. „Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die jüngsten Eskalationen im Nahostkonflikt zeigen uns allen schmerzhaft, wie wichtig ein geeintes, souveränes und vor allem auch verteidigungsfähiges Europa ist“, meinte NEOS-Verteidigungssprecher Douglas Hoyos. headtopics.com

