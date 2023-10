Nationalfeiertag:Kaiser: „Neutralität ist auch Auftrag, sich außenpolitisch einzumischen“

lud die Plattform Memorial Kärnten – Koroška (MKK) auch in diesem Jahr wieder auf den Friedhof Klagenfurt-Annabichl. Der Verein engagiert sich gegen das Wiederaufleben von Faschismus, Rassismus und Antisemitismus. Nach der Kranzniederlegung am Mahnmal der Opfer für ein freies Österreich sprach Landeshauptmann Peter Kaiser anlässlich des Nationalfeiertages von einem besonderen Tag für Österreich.

Heute zähle Österreich zu den sozial und ökonomisch am besten fundierten Staaten der Welt. Der Nationalfeiertag 2023 falle in eine Zeit, die durch Beschreibungen wie Zeitenwende oder Paradigmenwechsel geprägt sei. Das Weltklima, die Covid-Pandemie, der Angriffskrieg Russlands, die damit einhergehende Teuerung – all diese Herausforderungen hätten große Auswirkungen auf die europäische Nachbarschaft.

Seitens der Landehauptstadt nahmen Bürgermeister Christian Scheider, Vizebürgermeister Philipp Liesnig sowie Stadtrat Franz Petritz an der Gedenkfeier in Annabichl teilMKK-Vorsitzender Alexander Petritz begrüßte zahlreiche Ehrengäste bei der Gedenkfeier, darunter unter anderen Vizebürgermeister Phillip Liesnig, Stadtrat Franz Petritz, die Landtagsabgeordneten Ruth Feistritzer und Stefan Sandrieser sowie Volksgruppenvertreter Manuel Jug. Petritz. headtopics.com

