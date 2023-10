Nationalfeiertag im Schatten von Krisen und erhöhter Terrorwarnstufe

Wien – Im Schatten von Krisen und einer erhöhten Terrorwarnstufe ist der Nationalfeiertag am Donnerstag über die Bühne gegangen. Sowohl Bundespräsident Alexander Van der Bellen als auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) verurteilten bei ihren Reden anlässlich der Angelobung der Rekruten am Heldenplatz den Angriff der Hamas auf Israel scharf. Die Oppositionsparteien nutzten den Nationalfeiertag für Kritik an der Regierung und Werbung in eigener Sache.

Im Zuge seiner Ansprache anlässlich der Angelobung der Rekruten am Heldenplatz mahnte Van der Bellen, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und der „grauenhafte und verabscheuungswürdige Angriff der Hamas auf die israelische Bevölkerung" aufgezeigt hätten, „wie wichtig es ist, als Staat zur Verteidigung vorbereitet zu sein".

Und Nehammer erwähnte ebenfalls den aktuellen Nahost-Konflikt: „Ich komme gerade aus einem Land, das die schlimmste Tragödie seit dem Holocaust erlebt und durchlebt hat", verwies er auf seinen Israel-Besuch vom Mittwoch. Klar verantwortlich sei die Terrororganisation Hamas. „Entschiedenheit im Kampf gegen den Terror ist Gebot der Stunde", sagte der Regierungschef, der auch an den Terroranschlag in Wien im Jahr 2020 erinnerte. headtopics.com

Per Video wandten sich die Chefs der Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ am Nationalfeiertag ans Volk, um einerseits die Neutralität und andererseits sich selbst zu bewerben. SPÖ-Chef Andreas Babler sieht das Gesundheits- und Bildungssystem „in Trümmern" liegen und versicherte, es wiederaufbauen zu wollen.

Die NEOS sprachen sich hingegen in einer Aussendung erneut für eine gemeinsame europäische Armee aus."Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die jüngsten Eskalationen im Nahostkonflikt zeigen uns allen schmerzhaft, wie wichtig ein geeintes, souveränes und vor allem auch verteidigungsfähiges Europa ist", meinte NEOS-Verteidigungssprecher Douglas Hoyos. headtopics.com

