Formal war es ein Nationalfeiertag wie in vielen Jahren zuvor: Kranzniederlegungen, die Angelobung von rund 1000 Rekruten (davon 20 Rekrutinnen) am Heldenplatz, Tag der offenen Tür in Hofburg, Kanzleramt und Parlament, und viele, viele Ansprachen. Inhaltlich war dieses Jahr aber doch einiges anders.

Demensprechend standen der Antisemitismus und die globale Sicherheitslagen im Zentrum der Reden der politischen Vertreter. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hielt in seiner TV-Ansprache fest, Friede sei „alles andere als selbstverständlich“. „Der terroristische Angriff der Hamas auf Israel ist schrecklich und verachtenswert.

Am Heldenplatz hatte der Bundespräsident auch die Aufstockung der Mittel für das Bundesheer gelobt. Im Budget für 2024 sind ja für Sicherheit und Bundesheer zwei Milliarden mehr als bisher zur Verfügung gestellt. 70 Prozent davon fließen in die Ausstattung des Bundesheeres. Diesen Fähigkeitsaufbau unterstütze er ausdrücklich, sagte Van der Bellen. headtopics.com

Eine Ansicht die nicht alle teilen, wie am Donnerstag einmal mehr klar wurde. In einer Video-Ansprache kritisierte FPÖ-Chef, dass sich die EU „an der Kriegstreiberei der NATO und der USA in der Ukraine“ beteilige. Statt den Beschlüssen in Brüssel zu widersprechen, mache Österreich unter der derzeitigen Regierung „bei allem mit und hat dadurch seine Neutralität massiv geschwächt“.

„Vieles, auf das wir in Österreich gemeinsam so lange stolz waren, das liegt jetzt in Trümmern vor uns“, meinte SPÖ-Bundesparteiobmann, anlässlich des Nationalfeiertags ungewohnterweise im dunklen Anzug mit Krawatte, in einem Video. Explizit nannte er das Gesundheits- und Bildungssystem. Österreich sei lange geprägt gewesen von den Werten Gerechtigkeit, Gemeinsamkeit und Zusammenhalt. Die letzten Regierungen hätten sich allerdings davon verabschiedet. headtopics.com

