Nationalfeiertag 2023: Auftakt mit Kranzniederlegung

Beim schönsten Herbstwetter finden sich bereits vor 9 Uhr immer mehr Menschen am Heldenplatz ein: Der Nationalfeiertag 2023 kann starten und hat wie jedes Jahr viel zu bieten: An vier Standorten – am Heldenplatz, auf der Freyung, Am Hof und beim Burgtheater – gibt die traditionelle Informations- und Leistungsschau umfassende Einblicke in die Tätigkeiten des Österreichischen Bundesheeres.

Denn: wer schon immer hinter die Kulissen des Österreichischen Bundesheers blicken wollte hat am Donnerstag, 26. Oktober 2023, von 9 bis 17 Uhr, reichlich Gelegenheit dazu: Anlässlich des Nationalfeiertages stellt das Bundesheer sein Können einer breiten Öffentlichkeit vor.

Es gibt Panzer, Hubschrauber, Eurofighter und andere militärische Geräte von außen und innen zu bestaunen, viele verschiedene Stationen zu unterschiedlichsten Themen und Aufgabenbereichen des Bundesheeres hin zu kulinarischen Genüssen und Gewinnspielen.Die traditionellen Kranzniederlegungen durch den Bundespräsidenten und die Bundesregierung

Wie jedes Jahr, startet die Informations- und Leistungsschau mit der Kranzniederlegung des Bundespräsidenten um 09:30 Uhr. Um 10 Uhr folgt die Kranzniederlegung durch die Bundesregierung. Um 9:30 Uhr ist es soweit: Bundespräsident Alexander Van der Bellen erscheint gemeinsam mit der Bundesministerin Klaudia Tanner, um den Kranz für die Gefallenen in der Krypta am Äußeren Burgtor, auch Heldentor genannt, niederzulegen. Kurz vor 10 Uhr begibt sich die Bundesregierung mit Bundeskanzler Karl Nehammer gemeinsam mit dem Vizekanzler Werner Kogler und Bundesministerin Tanner zur Gefallenen-Gedächtniskrypta und legt den Kranz nieder.

Nach diesem Gedenken an die Gefallenen, werden 950 Rekruten angelobt. Nach ihrem Treuegelöbnis auf die Republik Österreich, zeigen die Soldatinnen und Soldaten, was sie können: Beispielsweise dynamische Vorführungen zum militärischen Brückenbau, Showexerzieren der Garde oder Gefechtsvorführungen.Foto: Holger R. Weimann

