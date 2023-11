Nahostkonflikt: IOC warnt vor diskriminierendem Verhalten

„Athleten können nicht für die Handlungen ihrer Regierungen verantwortlich gemacht werden. Kommt es zu diskriminierendem Verhalten eines Athleten oder eines Funktionärs, arbeitet dasBei den Spielen 2021 in Tokio war der algerische Judoka Fethi Nourine aus politischen Gründen nicht angetreten, um ein mögliches Duell mit einem Israeli zu vermeiden. Nourine wurde für zehn Jahre gesperrt.

Nach der Eskalation der Lage in Nahost befürchten viele Experten, dass sich derartige Fälle bei den Spielen 2024 in Paris zwischen Sportlern aus arabischen Staaten und Israelis häufen könnten. „Der Sport muss Brücken bauen anstatt Mauern zu errichten oder Spaltungen zu vertiefen", forderte das IOC am Mittwoch und verwies auf die Olympische Charta.

Entschuldigt er sich für Verbrechen?:Charles' heikle Kenia-Visite im kolonialen SchattenBritischer König muss beim Besuch in Kenia das Andenken an seine Mutter bewahren, aber auch die Verbrechen des Empire ansprechen.

Anhörung zu Israel im US-Senat lautstark unterbrochenDemonstranten haben mehrfach eine Anhörung mit US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zum Nahostkonflikt und anderen Krisen im Senat unterbrochen.

Antisemitische Übergriffe beeinflussen Gedenken an NovemberpogromeDer Nahostkonflikt und damit verbundene vermehrte antisemitische Übergriffe wirken sich in diesem Jahr auch auf das Gedenken an die Novemberpogrome vor 85 Jahren aus. Gedenkveranstaltungen von Regierung und Parlament finden unter verstärkten Sicherheitsmaßnahmen statt.

Herbert Kickl: Klein und unscheinbar, aber hetzerisch und bestimmtHerbert Kickl ist eine umstrittene Figur in der österreichischen Politik. Er ist bekannt für seine rassistischen und fremdenfeindlichen Äußerungen. In diesem Artikel wird seine Persönlichkeit und sein Verhalten näher betrachtet.

FBI-Chef warnt nach Hamas-Terror vor AnschlagsgefahrDer FBI-Direktor Christopher Wray sieht nach dem Hamas-Großangriff auf Israel vom 7. Oktober eine erhöhte Terrorgefahr auch in den USA.

Gaza: WHO warnt vor „Gesundheitskatastrophe"Während die israelische Armee die Offensive gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen fortsetzt und dabei auch das Vorhaben der Befreiung der mittlerweile mindestens 240 gemeldeten Hamas-Geiseln vorantreibt, ist die Lage für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen dramatisch.