Nackt-Streit in Bucklebury: Molly gibt Kates Eltern die Schuld an ihrer Entlassung

In ganz Bucklebury hängen kleine Plakate von Molly. Darauf ist sie nur im BH zu sehen. Definitiv ein Hingucker. So auch der Text, der unter den Fotos steht:"Das ist es, was ich nun mache. Die Firma, bei der ich gearbeitet habe, hat mich entlassen".Bucklebury dürfte Royal-Fans ein Begriff sein. Es handelt sich nämlich um die Heimat von Kate Middleton. Und sie hat tatsächlich mit diesem Nackt-Streit etwas am Hut. Wenn auch nur indirekt.

So habe sie bei"Party Pieces" gearbeitet und wurde wohl zuletzt ohne große Begründung rausgeschmissen. Die Firma gründeten Carole und Michael Middleton, wurden damit zu Millionären. Nach Corona haben sie jedoch Konkurs angemeldet. Die Schulden häuften sich auf satte 2,6 Millionen Euro – und diese konnten sie nicht begleichen. Der wohl einzige Ausweg: Mitarbeiter kündigen. Molly soll ein Opfer der Sparmaßnahmen sein, meint sie.

Wirklich lange hingen die Bildchen jedoch nicht. Die Dorfbewohner entfernten die freizügigen Fotos nach kurzer Zeit. Der Grund: Allesamt schätzen die Middletons als Nachbarn. Von der Aktion halten sie nicht wirklich viel.REUTERSDer frisch gekrönte König Charles III. beim Verlassen der Westminster Abbey.REUTERSKing Charles und Camilla auf der Prozession zur Westminster Abbey. headtopics.com

