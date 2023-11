Nächtliche Militäroperation gegen Fatah-Funktionäre

01.11.2023 06:59:00 / Herkunft: Vorarlberg

Die israelischen Streitkräfte (IDF) sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Stadt Jenin im Westjordanland eingedrungen und haben das Haus des Generalsekretärs der Fatah in Jenin, Ata Abu Ramila, umstellt. Das berichtete die israelische Zeitung 'Haaretz' online in Berufung auf palästinensische Medienberichte.