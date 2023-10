Nächster Rekord in Mexiko: Weltmeister Verstappen siegt immer weiter

Mexiko-Stadt - Triple-Weltmeister Max Verstappen hat beim Großen Preis von Mexiko seinen 16. Saisonsieg gefeiert und damit einen weiteren Formel-1-Rekord aufgestellt. Der Niederländer im Red Bull war am Sonntag im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt erneut nicht zu schlagen und verbesserte seine Bestmarke aus dem Vorjahr von 15 Erfolgen in einer Saison. Das Podium komplettierten Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (+13,875 Sek.) und Pole-Setter Charles Leclerc (+23,124) im Ferrari.

Für Verstappen war es der insgesamt 51. Grand-Prix-Sieg, womit der 26-Jährige in der ewigen Bestenliste auf Platz vier mit Alain Prost gleichzog."Das war wieder ein starkes Rennen. Wir erleben eine besondere Saison", sagte Verstappen. Nur Hamilton (103), Michael Schumacher (91) und Sebastian Vettel (53) haben mehr Erfolge eingefahren.

Carlos Sainz wurde im zweiten Ferrari Vierter vor McLaren-Pilot Lando Norris, der nach einem verpatzten Qualifying von Startplatz 17 aus eine sehenswerte Aufholjagd startete. In der WM-Gesamtwertung beträgt Verstappens Vorsprung bereits 251 Punkte auf Perez, der drei Rennen und einen Sprint vor Saisonende nur noch 20 Zähler vor Hamilton liegt. Weiter geht es direkt mit einem Sprint-Wochenende in Brasilien, ehe die Premiere in Las Vegas (19.11.) sowie das Saisonfinale in Abu Dhabi (26. headtopics.com

"Ich weiß, dass ich großes Risiko genommen habe. Aber ich habe die Gesamtwertung und alles andere ausgeblendet, für mich zählte heute nur der Sieg", erklärte Perez. Er habe nicht erwartet, dass Leclerc so spät bremsen würde.

