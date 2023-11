Nächster Mordalarm – 36-Jähriger lag tot in Wohnung

Erneut Mordalarm in Österreich! Am Dienstag gegen 18.30 Uhr wurde in einer Wohnung im Ortsgebiet von Itter (Bezirk Kitzbühel) die Leiche eines 36-jährigen Österreichers aufgefunden. Da der Leichnam deutliche Spuren einer Gewalteinwirkung am Hals aufwies, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand und nach Beiziehung eines Rechtsmediziners am Tatort davon ausgegangen werden, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, heißt es von der Landespolizeidirektion Tirol.

Der 45-Jährige wurde an Ort und Stelle von den ersteinschreitenden Beamten festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam im Polizeianhaltezentrum, so die Landespolizeidirektion Tirol. Eine Einvernahme des 45-Jährigen war aufgrund einer Beeinträchtigung, vermutlich durch Alkohol oder Suchtmittel, bislang nicht möglich, hieß es von den Ermittlern. Diese ist für den Dienstagnachmittag geplant.

Was seit Donnerstagabend passiert ist, rekonstruiert nun gerade das Landeskriminalamt. Denn die Reitstall-Besitzerin und AMS-Kursleiterin galt seit Donnerstagabend als verschwunden, ihre Leiche wurde erst Montagfrüh auf einem Friedhof in Tschechien entdeckt. Die 39-Jährige wies einen Kopfschuss auf. Gleich danach begann die Fahndung nach dem mutmaßlichen Schützen. Die Suchaktion nahm nun eine weitere tragische Wendung. Gegen 16. headtopics.com

