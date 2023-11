Nächster Bundesligist out, Austria führt in Klagenfurt

Lustenau blamiert sich bei Zweitligist St.

Pölten im Cup-Achtelfinale 0:4. Die aktuellen Spiele im"Heute"-Liveticker:

Niedrigste Preise in Klagenfurt und St. PöltenDer Wohnungsmarkt in den Landeshauptstädten im Vergleich: Preisgipfel im Westen und in Wien. Weiterlesen ⮕

Loacker tritt bei nächster Nationalratswahl nicht mehr an10 Jahre war Gerald Loacker Nationalratsabgeordneter für die NEOS, jetzt hat der Vorarlberger angekündigt, 2024 nicht mehr zur Wahl antreten zu wollen. Weiterlesen ⮕

Mit neuem Trainer: Nächster Heimsieg für URW-DamenMit Mitch Peciakowski als Interimscoach schlugen die Waldviertlerinnen Top-Team Roadrunners nach beherzter Leistung in fünf Sätzen. Weiterlesen ⮕

Nächster Eklat in der Wiener Ärztekammer: Rücktritt von Vizepräsident gefordertStefan Ferenci hatte das Agieren seiner Kollegin mit den Mullahs im Iran verglichen. Dabei setzt sie sich gegen das dortige Regime ein. Weiterlesen ⮕

Nächster Rekordmonat: Auch Oktober war deutlich zu warmDieser Herbst schreibt die Klimabücher in Österreich neu. Nach dem wärmsten September war auch der Oktober der wärmste der Messgeschichte. Weltweit war der Oktober gar schon der fünfte Rekordmonat in Folge. Der Hauptgrund für die Rekordflut 2023 ist vor allem die menschengemachte Klimaerwärmung, die immer stärker durchschlägt. Weiterlesen ⮕

Nächster Mordalarm – 36-Jähriger lag tot in WohnungErneut ermittelt die Polizei in Österreich wegen Mordverdachts. In einer Wohnung in Tirol wurde die Leiche eines 36-Jährigen gefunden. Weiterlesen ⮕