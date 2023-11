Nachmieter für Königstettner Lokal gesucht

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:wird ein „Nachmieter für Lokal in Königstetten gesucht“.

Das Lokal mit einer Fläche von 170 m² liegt zentral am Hauptplatz von Königstetten, schräg gegenüber von Gemeindeamt, Kirche und Polizei. Direkt nebenan hat die praktische Ärztin ihre Ordination. Eine Autobushaltestelle befindet sich in der Nähe. Das ebenerdige Lokal verfügt über einen Gastgarten und einen eigenen Parkplatz direkt vor dem Lokal. Weitere Parkmöglichkeiten stehen in unmittelbarer Umgebung zur Verfügung (keine Kurzparkzone).

Zuletzt wurde das Objekt als Pub geführt, kann aber auch als Gasthaus (Wirtshaus) oder Kaffeehaus betrieben werden. Im Gastraum bieten elf Vollholztische mit lederbezogenen Sesseln und Bänken, zwei Stehtische und eine Bar mit Hochsesseln genügend Sitzmöglichkeiten. headtopics.com

Die Küche ist top ausgestattet, unterhalb des Gastraumes bietet ein großer Kellerraum genügend Stauraum. Die gesamte Einrichtung ist gegen eine Ablöse von 25.000 Euro zu übernehmen, die Miete beträgt 1.500 Euro. Eine Übernahme des laufenden Betriebes ist ab 1. Jänner 2024 möglich. Bei Interesse an einer Besichtigung bitte unter 0676/ 9753512 (Mathias Czarnik) melden.

