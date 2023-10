Nachhaltig genießen mit den Bäuerinnen im Gebiet Raabs

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Nadine Danzinger, Pia und Karolina Zeilinger, Jana und Romana Polt und Karin Hauer beim Butterschütteln.

Auch kreatives Gestalten war möglich. Am Bild: Hanna Grosch, Annika, Patricia und Rosalie Lagler und Ellena Polt. Evelyn Bäck und Gwaël Gauthier von der Hopfenspinnerei mit Doris und Herbert Gutkas, Sabine Weißkirchner und Hermann Wistrcil.

achhaltiges Genießen mit den Bäuerinnen aus dem Gebiet Raabs war beim Aktionstag am Sonntag im Pfarrstadl Ludweis möglich. 13 Direktvermarkter aus der Region boten ihre Produkte zur Verkostung und zum Kauf an. An die tausend Besucher nützten die Möglichkeit um sich von der Qualität des Angebots zu überzeugen. Das Rahmenprogramm bot Aufführungen der Schuhplattler und Kinderschuhplatter Ludweis sowie des Chores der Mittelschule. Für die jungen Besucher gab es auch Spielstationen rund um die Landwirtschaft. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

Bäuerliche Betriebe in NÖ bekommen höhere Förderungen und PrämienDie gestiegenen Kosten erzeugen für Bäuerinnen und Bauern in Niederösterreich finanziellen Druck. Mit einer österreichweiten Inflationsanpassung bei mehreren Prämien soll landwirtschaftlichen Betrieben unter die Arme gegriffen werden. Weiterlesen ⮕

Wenn Polizisten in voller Montur für Aufsehen sorgen: Im Zweifel mit „geballter Kraft“ vor OrtIn voller Montur und voll aufmunitioniert. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche löste der Verdacht, dass in bewohntem Gebiet jemand eine Schusswaffe bei sich trägt, einen Großeinsatz der Polizei aus. Weiterlesen ⮕

Polizei ermittelt wegen Fake-AbnehmspritzenIm Zusammenhang mit den gefälschten Abnehmspritzen in Österreich haben laut Staatsanwaltschaft Steyr sechs Hausdurchsuchungen stattgefunden. Weiterlesen ⮕

Millionenbetrug mit Pay-TV: Vier Festnahmen in VorarlbergIm Rahmen von groß angelegten Ermittlungen gegen den illegalen Handel mit Pay-TV Inhalten, wurden in Vorarlberg vier Personen festgenommen. Weiterlesen ⮕

Streit in Telfs eskaliert: Zwei Frauen warfen Biergläser auf 55-JährigenDer Mann erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Nach den unbekannten Frauen wird gesucht. Weiterlesen ⮕

Audi-Einstieg in der Formel 1? Es wird noch einmal nachgerechnetIm Zuge des Chefwechsels und anstehender Sparmaßnahmen überprüft der Premiumhersteller Audi den mit Beginn des Jahres 2026 geplanten Einstieg in die Formel 1. Weiterlesen ⮕