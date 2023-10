Nach Zwischenfall:Verbrennen von israelischen und anderen Fahnen ist künftig strafbar

Bundeskanzler Nehammer will nach Informationen der Kleinen Zeitung das Schänden staatlicher Symbole, insbesondere von Flaggen, verbieten und unter Strafe stellen. Auslöser ist wohl der Vorfall vor einer Woche vor der Hauptsynagoge in Wien, wo Jugendliche nach Mitternacht die israelische Fahne aus der Verankerung gerissen haben. Das Kanzleramt verweist auch auf jüngste Zwischenfälle in Europa, wo israelische Fahnen angezündet und verbrannt worden sind.

“Der Kanzler soll nach eigenen Angaben den Innenminister und die Verfassungsministerin beauftragt haben, einen Vorschlag zu erarbeiten, mit dem derartige Herabwürdigungen unter Strafe gestellt werden können und die Gesetzeslücke geschlossen wird: „Die Verherrlichung von Terror und Antisemitismus haben in Österreich keinen Platz. Ich akzeptiere nicht, dass Extremisten auf unsere Straßen gehen, Schrecken verbreiten und israelische Staatssymbole schänden.

Nehammer will Fahnen-Schändung generell verbietenNach Angriffen gegen israelische Fahnen in mehreren Städten Österreichs spricht sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für eine Ausweitung des Verbots der Schändung staatlicher Symbole aus. Die Herabwürdigung staatlicher Symbole, wie das Verbrennen von Fahnen, soll demnach generell verboten werden. Weiterlesen ⮕

Palästinenser suchen nach israelischem Luftangriff in Chan Yunis nach ÜberlebendenBei einem israelischen Luftangriff in Chan Yunis im südlichen Gazastreifen wurden sechs Menschen verletzt. Es ist unklar, ob es sich um eine Rakete des israelischen Militärs handelte. Israel hat Panzer und Truppen in den Gazastreifen entsandt und einen begrenzten Angriff auf Hamas-Aktivisten und -Standorte durchgeführt. Weiterlesen ⮕

Polizei sucht nach Massaker in Maine nach dem SchützenNach einem Massaker mit 18 Toten in Maine sucht die Polizei weiterhin nach dem Schützen. Die Polizei warnt die Anwohner und bittet sie, ihre Häuser nicht zu verlassen. Weiterlesen ⮕

Anti-Israel-Demos: Nehammer will Strafen für alle Fahnen-SchänderRund 400 Anzeigen bisher bei Demos in ganz Österreich. Kanzler Nehammer will Lücke im Gesetz schließen und „Grenzen aufzeigen“, Innenministerium und Justiz beraten nun. Weiterlesen ⮕

Israelische Bodentruppen weiter im GazastreifenNach Ausweitung der israelischen Bodeneinsätze im Gazastreifen befinden sich die Truppen nach Militärangaben weiter vor Ort. Weiterlesen ⮕

14-Jähriger tatverdächtig:Siebenjähriger nach Messerangriff in Regensburg gestorbenEinen Tag nach einem Angriff auf zwei Menschen im bayrischen Regensburg ist ein Siebenjähriger gestorben. Der 14-jährige Tatverdächtige ist den Ermittlern seit Jahresbeginn bekannt. Weiterlesen ⮕