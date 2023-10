Nach Schießerei: Eltern von Liverpool-Star gerettet

Die Eltern des Premier-League-Stars Luiz Diaz wurden nach einer Entführung von der Polizei und dem kolumbianischen Militär gerettet. Nachdem die Mutter des 26-Jährigen bereits zuvor von der Polizei befreit worden war, gab es eine zweite Befreiungsaktion.

Seit Samstag lief die Suche nach den beiden auf Hochtouren. Laut lokalen Medienberichten wurde nun auch der Vater erfolgreich befreit. Die Täter waren mit der Geisel auf dem Weg zur Grenze nach Venezuela. Die Entführer wollten Luis Manuel Diaz in das Nachbarland schmuggeln.

Allen voran: David Alba ist ein Fixstarter in der Champions League. Der Innenverteidiger kommt bereits auf 115 Einsätze in der Königsklasse.Marko Arnautovic ist wieder in der Champions League und das wieder mit Inter Mailand.Für Christopher Trimmel und Union Berlin ist es die erste Teilnahme in der Champions League.Feyenoord-Kapitän Gernot Trauner kommt als holländischer Meister in die Champions League.IMAGO/justpictures. headtopics.com

Fußball: Eltern von Liverpool-Stürmer Díaz entführtDie Eltern des kolumbianischen Fußball-Nationalspielers Luis Díaz sind am Samstag in dessen Heimatland entführt worden. Weiterlesen ⮕

Eltern von Liverpool-Topstar entführtLiverpool-Stürmer Luis Diaz steht unter Schock. Seine Eltern wurden in Kolumbien entführt, die Mutter konnte mittlerweile befreit werden. Weiterlesen ⮕

Vater noch vermisst:Eltern von Liverpool-Star Luis Diaz in Kolumbien entführtWährend eines Stopps bei einer Tankstelle verschleppten bewaffnete Männer die beiden. Cilenis Marulanda, die Mutter von Diaz, konnte bereits befreit werden, nach dem Vater wird noch gesucht. Weiterlesen ⮕

Israelische Bodentruppen weiter im GazastreifenNach Ausweitung der israelischen Bodeneinsätze im Gazastreifen befinden sich die Truppen nach Militärangaben weiter vor Ort. Weiterlesen ⮕

Eltern sauer: „Wann kommt endlich neuer Kassen-Kinderarzt?“Noch immer fand sich kein Mediziner, der den freien ÖGK-Vertrag übernehmen will. Auch versprochener Vertretungsarzt fehlt. Weiterlesen ⮕

Das Schweigen zwischen Valentin Erben und seinen ElternValentin Erben fühlt schon als Kind, dass etwas nicht stimmt. Das Schweigen zwischen ihm und seinen Eltern beschäftigt ihn bis heute. Weiterlesen ⮕